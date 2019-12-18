2019-12-18T11:38:27+03:00
Происшествия

В Сочи у приезжих из Иркутска полицейские нашли 39 свертков с мефедроном

Им грозит до 20 лет тюрьмы
Александра ПОДУШКО
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В Сочи у приезжих из Иркутска полицейские нашли 39 свертков с мефедрономВ Сочи у приезжих из Иркутска полицейские нашли 39 свертков с мефедрономФото: Архив "КП"
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Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Адлерского района Сочи для поверки документов остановили молодых людей. Парни вели себя подозрительно. Увидев полицейских, они попытались скрыться, но их остановили.

- Выяснилось, что парни в возрасте 24 и 25 лет приехали из Иркутска. У них нашли 39 свертков мефедроном, общей массой около 30 граммов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, и частью 4 статьи 228.1 УК РФ. Им грозит до 20 лет тюрьмы. Сейчас они находятся под стражей.

Напомним, на Кубани 19-летний парень пожаловался в полицию, что его обзывают геем и вымогают деньги. Он требует найти и разобраться с неким человеком по имени Стас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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