Глава Краснодарского края попал в топ-50 самых упоминаемых персон в 2019 году
Глава Кубани Вениамин Кондратьев занял 46-ю строчку в рейтинге «Медиалогии». В СМИ его имя упоминали в 64108 сообщениях.
Стоит отметить, что рейтинг построен на основе базы, включающей разные влиятельные источники: телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.
Если говорить о рейтинге в целом, то лидером стал президент России Владимир Путин. На втором месте расположился председатель Правительства России Дмитрий Медведев. Третья позиция досталась руководителю Администрации президента России Дмитрию Пескову.
В списке также значатся имена певцов, деятелей шоу-бизнеса, политиков и спортсменов.
Ранее стало известно, какие события больше всего интересовали краснодарцев в 2019 году.
ИСТОЧНИК KP.RU