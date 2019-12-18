2019-12-18T14:22:58+03:00
Общество

Глава Краснодарского края попал в топ-50 самых упоминаемых персон в 2019 году

Имя губернатора прозвучало в 64 тысячах публикаций
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Вениамин Кондратьев. Фото: администрации региона.Вениамин Кондратьев. Фото: администрации региона.
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Глава Кубани Вениамин Кондратьев занял 46-ю строчку в рейтинге «Медиалогии». В СМИ его имя упоминали в 64108 сообщениях.

Стоит отметить, что рейтинг построен на основе базы, включающей разные влиятельные источники: телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Если говорить о рейтинге в целом, то лидером стал президент России Владимир Путин. На втором месте расположился председатель Правительства России Дмитрий Медведев. Третья позиция досталась руководителю Администрации президента России Дмитрию Пескову.

В списке также значатся имена певцов, деятелей шоу-бизнеса, политиков и спортсменов.

Ранее стало известно, какие события больше всего интересовали краснодарцев в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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