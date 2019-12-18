Перестрелка на Вишняках и отступившее Азовское море: что интересовало краснодарцев в 2019-м
Поисковик Яндекс подвел итоги 2019-го года. Среди самых популярных среди россиян тем оказались президентские выборы на Украине, пожар в соборе Парижской Богоматери и митинги в Москве.
Наряду с этими событиями внимание краснодарцев было приковано к исчезновению 16-летней Даши Шопиной и последующему расследованию уголовного дела о ее убийстве, сообщают в пресс-службе компании Яндекс.
На второй строчке – авария с участием экскурсионного автобуса под Новороссийском, в которой погибли три человека, еще 44 получили травмы. Слухи о распространении лихорадки Западного Нила также серьезно волновали краснодарцев.
Еще один всплеск интереса связан с необычным явлением на Азовском море, воды которого отступили от берега на сто метров.
Пятерку самых резонансных событий замыкает перестрелка на Вишняковском рынке в Краснодаре.
Главные местные события в Краснодаре 2019 по версии Яндекса
1. Убийство Даши Шопиной в Майкопе
2. ДТП под Новороссийском 7 августа
3. Случаи заболевания лихорадкой Западного Нила
4. Аномальное снижение уровня воды в Азовском море
5. Перестрелка около Вишняковского рынка в Краснодаре
ИСТОЧНИК KP.RU