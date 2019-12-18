2019-12-18T10:33:35+03:00
Общество

Перестрелка на Вишняках и отступившее Азовское море: что интересовало краснодарцев в 2019-м

Яндекс подвел итоги уходящего года
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Главные темы 2019 годаГлавные темы 2019 годаФото: Shutterstock
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Поисковик Яндекс подвел итоги 2019-го года. Среди самых популярных среди россиян тем оказались президентские выборы на Украине, пожар в соборе Парижской Богоматери и митинги в Москве.

Наряду с этими событиями внимание краснодарцев было приковано к исчезновению 16-летней Даши Шопиной и последующему расследованию уголовного дела о ее убийстве, сообщают в пресс-службе компании Яндекс.

На второй строчке – авария с участием экскурсионного автобуса под Новороссийском, в которой погибли три человека, еще 44 получили травмы. Слухи о распространении лихорадки Западного Нила также серьезно волновали краснодарцев.

Еще один всплеск интереса связан с необычным явлением на Азовском море, воды которого отступили от берега на сто метров.

Пятерку самых резонансных событий замыкает перестрелка на Вишняковском рынке в Краснодаре.

Главные местные события в Краснодаре 2019 по версии Яндекса

1. Убийство Даши Шопиной в Майкопе

2. ДТП под Новороссийском 7 августа

3. Случаи заболевания лихорадкой Западного Нила

4. Аномальное снижение уровня воды в Азовском море

5. Перестрелка около Вишняковского рынка в Краснодаре

ИСТОЧНИК KP.RU

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