Как вышли на след убийцы 16-летней Даши Шопиной после пяти месяцев с момента ее исчезновения

Майкоп приходит в себя после горестной новости. Вчера, 5 ноября, после пяти месяцев поисков в следственном управлении СК по республике Адыгее сообщили о поимке подозреваемого в убийстве 16-летней Даши Шопиной. За это время девочке должно было исполнится 17 лет. Но следователи отвергли последнюю надежду - Даша мертва.

Она возвращалась из школы (лицей № 34 в Майкопе) накануне последнего звонка в тот злосчастный день, 24 мая. Но ни дома, ни на тренировке по волейболу в отцовском универе так и не появилась. На единственных кадрах, которые позволили следователям и родителям отследить путь девочки, запечатлен этот момент. Даша входит в парк — больше ее никто не видел.

Следователи отрабатывали не менее одиннадцати версий ее исчезновения. Среди них — самоубийство, вовлечение в секту, падение в реку. Вместе с полицией, спасателями и волонтерами были проверены все русла и исследованы все водоемы — всего около 28 км.

- Для того чтобы облегчить поиски в канале на майкопской ГЭС спустили воду, - спустя три месяца тщетных поисков рассказывал журналистам глава СК по республике Адыгея Александр Глущенко. Почти сразу после исчезновения подростка ведомство начало расследование по статье "Убийство".

Однако все, на что опиралось следствие — это небольшой кусочек пути Даши от ворот лицея до улицы Пушкина (камеры в системе «Безопасный город» в Майкопе, которые могли бы разгадать загадку исчезновения девочки, попросту не работали).

Пока в поле их зрения не попал бывший заключенный - 47-летний мужчина, который ранее уже был судим за убийство женщины и кражу. Его жертву правоохранители обнаружили голой на берегу реки Белой в Адыгее, однако экспертиза показала - изнасилования не было. Его осудили - в тюрьме он пробыл 13 лет. Однако не досидел 1,5 года - умудрился добиться условно-досрочного освобождения. Из колонии он вышел в марте 2012 года.

После этого, как удалось узнать «КП» - Кубань», трижды привлекался по административке за мелкое хулиганство - пьяным ругался в общественном месте.

Источники в правоохранительных органах сообщают, что спустя полгода убийца включил телефон, однако СК сообщают, что отследили его иначе - по биллингу выяснили, что он был в месте пропажи Даши.

- При обыске у подозреваемого было найдено 9 мобильников, один из которых принадлежал Даше. Сначала он говорил, что нашел телефон девушки и даже указал место - рядом с бассейнами в парке, - рассказывает «КП» - Кубань» руководитель СУ СК по Республике Адыгея Александр Глущенко. - Потом он выдвинул новую версию - встретил подростка в районе реки Белой, ударил кулаком и случайно убил. Но тело сразу не нашли. Как оказалось, он присылал ее строительным мусором. А в это место как раз с мая сгружали строймусор.

В СК рассказали, как искали Дашу Шопину.

Правоохранителям пришлось вручную разгребать тонны отходов. Лишь вчера удалось обнаружить тело девушки. Она, по словам следователей, узнаваема даже по фото. Из одежды на ней была лишь блузка.

- Мы рассказываем подробно, чтобы не было домыслов. Ранее многие писали, что мы просто нашли лопуха, на которого решили повесить преступление. Это не так, - продолжает Александр Глущенко. - Место, где была найдена Даша, находится в черте города в районе реки Белой. На машине туда не подъехать, так что школьница не садилась в авто к незнакомцу. Девочка любила вдоль берега гулять. В тот день она решила пройтись, потому что была расстроена из-за оценок - учебный год она окончила не очень хорошо. Там он и встретил Дашу.

По словам следователей, если бы не он убил, то девушку никогда бы не нашли. Она была под грудой мусора.

Задержали убийцу в поселке Тульском Майкопского района Адыгеи, где он жил с сожительницей. Семьи и детей у него было, как и постоянной работы, собирал металлолом - этим и зарабатывал. Сам подозреваемый сейчас уводит правоохранителей от обвинений в изнасиловании. На данный момент мужчине вменяют «Убийство» и «Разбой». Однако СК ждет результаты экспертиз, которые будут проводиться в других регионах.

Экспертам понадобится пять дней, чтобы определить причину смерти. Предварительно, Даша погибла от удара в висок.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Отец пропавшей в Майкопе 16-летней Даши Шопиной обратился к ней через соцсети

Следователи просят откликнуться водителей, курсировавших в районе улицы Пушкина в 11 утра в пятницу, 24 мая (подробнее)

МЕЖДУ ТЕМ

Следователи выдвинули несколько версий исчезновения 16-летней Даши Шопиной

Школьница из Майкопа пропала 24 мая по дороге на тренировку по волейболу (подробнее)

КСТАТИ

«Хочется исчезнуть, но больше - чтобы меня нашли»: на странице пропавшей школьницы из Майкопа есть «говорящие» посты

За время поисков Даши Шопиной ей исполнилось 17 лет (подробнее)