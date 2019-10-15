«Хочется исчезнуть, но больше - чтобы меня нашли»: на странице пропавшей школьницы из Майкопа есть «говорящие» посты

Отличницу и спортсменку, прилежную ученицу и дочь Дашу Шопину не могут найти четвертый месяц. Девочка будто испарилась у ворот городского парка в Майкопе в тот злосчастный день, 24 мая. На тех самых, единственных кадрах, которые позволили следователям и родителям отследить путь девочки, запечатлен этот момент. Даша входит в парк — больше ее никто не видел.

Подросток будто шагнул в ту параллельную реальность, которой полна ее страница в соцсети, — сказочный таинственный мир.

- Иногда ты думаешь, что хотел бы исчезнуть, но на самом деле все, чего ты хочешь — чтобы тебя нашли, - сейчас эти невинные строчки в аккаунте Даши звучат пророчески.

Но пока ни близкие, ни следователи не нашли ни одной зацепки в деле о ее исчезновении. Несмотря на то что надежды найти Дашу живой, тают, ее отец — преподаватель Адыгейского госуниверситета Андрей Шопин — каждый день постит у себя на страницах фотографии дочери с просьбой о помощи. В столице республики нет людей, которые бы не знали о беде в их семье. А в сети создались целые группы, где аккумулируется любая информация о Даше. Даже самая абсурдная. Так, например, в одной из таких участники рассказывают свои сны и видения.

Сейчас кажется за каждым постом на Дашиной странице - разгадка ее исчезновения

- Даша снилась мне часто, - говорит «КП» - Кубань» Татьяна Бубенцова.

Женщина, живущая в соседнем с Майкопом районе — Кошехабльском — очень извиняется, что вынуждена «делиться этими глупостями», но вдруг поможет.

В ее сновидениях девочка плакала и как будто пыталась указать направление поисков...

- Белая, не синяя — говорила мне она, - продолжает Татьяна. - Ее видел худой и высокий человек, подумал замуж...

Весь этот поток бессмыслицы женщина пытается понять и донести до родных Даши.

- Может, это цвет машины — белая. А парень худой и высокий мог видеть, как ее запихивают в машину, но подумал, что обряд — у нас воровство невесты по-прежнему практикуется, - говорит женщина.

Надо сказать, отец Даши благодарен за любое человеческое участие. Пусть даже и в такой причудливой форме: главное, не дать забыть о ребенке, который однажды не вернулся со школы домой.

- В одну из таких групп я уже отправлял информацию. Но, в большинстве своем, там дают очень общую информацию, с которой невозможно работать, - говорит "КП" - Кубань" Андрей Шопин.

Жуткая неизвестность пожирает родителей изнутри.

В тупике следствие. Из 11 версий пропажи Даши, выдвинутых правоохранителями, пока ни одна не сдвинулась с мертвой точки.

Среди них — самоубийство, вовлечение в секту, падение в реку. Вместе с полицией, спасателями и волонтерами были проверены все русла и исследованы все водоемы — всего около 28 км.

- Для того чтобы облегчить поиски в канале на майкопской ГЭС спускали воду, - озвучивал информацию спустя два месяца поисков глава СК по республике Адыгея Александр Глущенко.

Страница отца Даши в соцсети полна отчаяния

Однако все, на что опирается следствие — это по-прежнему небольшой кусочек пути Даши от ворот лицея до улицы Пушкина. Выяснилось, что система «Безопасный город» в Майкопе еще несовершенна и многие камеры, которые могли бы разгадать загадку исчезновения девочки, попросту не работали.

В следкоме вновь призвали тех, кому что-либо известно о судьбе школьницы, сообщить по почте cpurban01@gmail.com. Правоохранители по-прежнему просят присылать видео с регистраторов машин, проезжавших в районе Горпарка 24 мая с 11:15 до 13:00. Всех, кто знает что-либо о пропавшей, просят позвонить в полицию по номеру 102 или родителям девочки: 8 (909) 470-10-41 (Ирина Владимировна), 8 (903) 465-42-10 (Андрей Викторович).

Напоминаем, за любую информацию, которая прольет свет на эту историю, в МВД республики гарантировали вознаграждение.

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