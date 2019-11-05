Тело 16-летней школьницы Даши Шопиной найдено

В пригороде Майкопа нашли тело 16-летней школьницы Даши Шопиной. Об этом "КП"-Кубань" сообщил источник в правоохранительных органах.

- Да, нашли. Там, где и указал подозреваемый, - пояснил он.

Утром, 5 ноября, в республиканском следственном управлении рассказали, что подозреваемый в убийстве Даши начал давать показания. В его доме были обнаружены вещи девочки и ее телефон.

Это ранее судимый 47-летний мужчина. По сведениям из источника, близкого к следствию, он посадил ее в свою машину, чтобы якобы подвезти. По неподтвержденным данным, Даша подверглась сексуальному насилию и была убита спустя несколько дней после своего исчезновения.

У предполагаемого мучителя Даши нашли ее телефон. Именно то, что он неожиданно включился спустя месяцы, и выдало преступника.

Напомним, отличницу и спортсменку, прилежную ученицу и дочь Дашу Шопину не могли найти четыре месяца. Девочка будто испарилась у ворот городского парка в Майкопе в тот злосчастный день, 24 мая. Накануне Последнего звонка она вышла, как делала это сотни раз, из ворот родного лицея №34. Но ни дома, ни на тренировке по волейболу в отцовском универе так и не появилась. На единственных кадрах, которые позволили следователям и родителям отследить путь девочки, запечатлен этот момент. Даша входит в парк — больше ее никто не видел.

Дашу искали почти полгода

Пока следствие отрабатывало 11 (!) версий исчезновения Даши, ее отец - преподаватель Адыгейского госуниверситета Андрей Шопин — каждый день постил у себя на страницах фотографии дочери с просьбой о помощи. Его разместил он и сегодня утром, 5 ноября, когда следователи уже знали, Даша - мертва.

О том, как удалось выйти на след преступника, следователи планируют сообщить в ближайшее время.

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