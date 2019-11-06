Убийца Даши Шопиной уже был судим за убийство и кражу

Подозреваемый в убийстве исчезнувшей 24 мая Даши Шопиной из Майкопа дал признательные показания. Мужчина указал место преступления, где было найдено тело девочки и ее личные вещи. Как сообщили в МВД Адыгеи, он уже был судим за убийство женщины и кражу и освободился из колонии в марте 2012 года, пробыв в местах заключения 13 лет. На свободу он вышел условно-досрочно на полтора года раньше срока.

47-летний рецидивист мог расправиться с 16-летней девушкой из-за мобильного телефона, который он забрал с собой.

- Был проведен обыск по месту жительства подозреваемого, что позволило изъять мобильный телефон, принадлежащий без вести пропавшей, - рассказали в ведомстве.

Источники в правоохранительных органах сообщают, что спустя полгода убийца включил телефон, это и позволило его найти. Задержанный сознался в совершенном преступлении, сегодня Майкопский городской суд изберет меру пресечения. Пока же он находится в изоляторе временного содержания.

- Сегодня я не могу написать, что поиск продолжается... Найдено тело Даши. Еще будет экспертиза... Но по вещам все понятно. «Моя радость» не вернется. Спасибо всем, кто сопереживал, поддерживал, всячески помогал в поисках. Люди добрые, Вас очень много! Низкий Вам всем поклон, - написал на своей странице отец Даши Андрей Шопин.

В Следственном управлении СК России по Адыгее возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», его расследование продолжается.

Напомним, 16-летняя Даша Шопина пропала без вести 24 мая. Девушка вышла из лицея номер 34 Майкопа и не вернулась домой.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Адыгее нашли убийцу пропавшей 16-летней Даши Шопиной

Благодаря грамотно спланированным действиям следователей и оперативных сотрудников, их профессиональной инициативе, установлен подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый 47-летний местный житель, который под давлением улик стал давать признательные показания (подробности)

Тело 16-летней школьницы Даши Шопиной найдено

Утром, 5 ноября, в республиканском следственном управлении рассказали, что подозреваемый в убийстве Даши начал давать показания. В его доме были обнаружены вещи девочки и ее телефон (подробности)

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