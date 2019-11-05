В Адыгее нашли убийцу пропавшей 16-летней Даши Шопиной

Республиканское следственное управление объявило о поимке убийцы 16-летней школьницы Даши Шопиной.

- Благодаря грамотно спланированным действиям следователей и оперативных сотрудников, их профессиональной инициативе, установлен подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый 47-летний местный житель, который под давлением улик стал давать признательные показания, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по республике Адыгея.

Источник "КП" - Кубань" в правоохранительных органах добавляет, что прямо сейчас ведутся поиски тела девочки.

Напомним, отличницу и спортсменку, прилежную ученицу и дочь Дашу Шопину не могли найти четыре месяца. Девочка будто испарилась у ворот городского парка в Майкопе в тот злосчастный день, 24 мая. Накануне Последнего звонка она вышла, как делала это тысячи раз, из ворот родного лицея №34. Но ни дома, ни на тренировке по волейболу в отцовском универе так и не появилась. На единственных кадрах, которые позволили следователям и родителям отследить путь девочки, запечатлен этот момент. Даша входит в парк — больше ее никто не видел.

Пока следствие отрабатывало 11 версий исчезновения Даши, ее отец - преподаватель Адыгейского госуниверситета Андрей Шопин — каждый день постил у себя на страницах фотографии дочери с просьбой о помощи. Его расместил он и сегодня утром, 5 ноября, когда следователи уже знали, Даша - мертва.

Страница отца Даши в соцсети полна отчаяния

В Майкопе нет людей, которые бы не знали о беде в семье Шопиных. А в сети создались целые группы, где аккумулируется любая информация о Даше. Даже самая абсурдная. Так, например, в одной из таких участники рассказывают свои сны и видения.

- Даша снилась мне часто, - говорит «КП» - Кубань» Татьяна Бубенцова.

Женщина, живущая в соседнем с Майкопом районе — Кошехабльском — очень извиняется, что вынуждена «делиться этими глупостями», но вдруг поможет.

В ее сновидениях девочка плакала и как будто пыталась указать направление поисков...

- Белая, не синяя — говорила мне она, - продолжает Татьяна. - Ее видел худой и высокий человек, подумал замуж...

Весь этот поток бессмыслицы женщина пыталась понять и донести до родных Даши.

- Может, это цвет машины — белая. А парень худой и высокий мог видеть, как ее запихивают в машину, но подумал, что обряд — у нас воровство невесты по-прежнему практикуется, - говорит женщина.

Сами следователи не отрицали, что обращались за помощью к экстрасенсам, когда поиски Даши ни к чему не привели. Стоит сказать, что уже через несколько дней тщетных попыток, было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". О том, как удалось выйти на след преступника, следователи планируют сообщить журналистам в ближайшее время.

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