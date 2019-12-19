Кубанские спортсмены выступят на всероссийских соревнованиях по санному спорту

СЕГОДНЯ 08:35 2019-12-19T08:35:02+03:00

Бороться за награду они будут 23 и 24 декабря

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В Сочи в поселке Красная Поляна на санно-бобслейной трассе «Санки» пройдут всероссийские соревнования по санному спорту «Юношеский кубок».

- Планируется, что участие в турнире примут около 200 спортсменов в возрасте от 14 до 20 лет из нескольких регионов страны, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства спорта и физической культуры.

Кубань представят на соревнованиях 15 саночников. Бороться за награду они будут 23 и 24 декабря.

Напомним, на базе краснодарского тира ДОСААФ завершилось первенство Кубани по стрельбе из пневматического оружия. Участвовали более 160 спортсменов из шести районов края. Они соревновались в стрельбе из пневматических пистолетов и винтовок.

ИСТОЧНИК KP.RU