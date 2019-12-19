2019-12-19T09:01:55+03:00
Спорт

В Новороссийске построят центр для занятий водными видами спорта

Проект обсудили в администрации города-героя
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация НовороссийскаФото: администрация Новороссийска
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В рамках реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни» и выполнения основных задач Стратегии-2030 в Новороссийске ведется активная работа по созданию новых объектов спортивной инфраструктуры.

18 декабря в мэрии обсуждался вопрос проектирования и строительства в южной части города водного центра посредством привлечения частного инвестора.

- Проект предполагает наличие тренировочного бассейнов с дорожками для плавания, для групповых занятий аква-фитнесом и аква-аэробикой, а также для обучения детей плаванию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.

Также предусматривается выделение участков для парковки транспорта работников и посетителей центра, благоустройство прилегающей территории и ее озеленение.

Напомним, кубанские спортсмены выступят на всероссийских соревнованиях по санному спорту. Бороться за награду они будут 23 и 24 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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