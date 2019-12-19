Суд отменил приговор экс-ректору КубГТУ Татьяне Бархатовой

СЕГОДНЯ 10:33 2019-12-19T10:33:56+03:00

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Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционное представление краевой прокуратуры и жалобу защиты бывшего ректора КубГТУ Татьяны Бархатовой на приговор Первомайского райсуда Краснодара от 13 августа 2019 года. Тогда она была признана виновной в халатности. Ей назначили наказание в виде исправительных работ на срок 10 месяцев.

Она была задержана в феврале 2018 года по подозрению в мошенничестве с бюджетными средствами. По версии суда, в 2015 году Бархатова, занимавшая должность проректора по международным связям, подписала отчет о проведении семинара «Горная школа молодых блогеров». В документе были указаны недостоверные сведения о расходах на мероприятие.

Решением Краснодарского краевого суда Татьяна Бархатова освобождена из-под домашнего ареста. Обвинительный приговор отменен, дело направлено на новое рассмотрение в первую инстанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU