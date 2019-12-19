На Кубани увеличится количество школ с обязательным уроком самбо

СЕГОДНЯ 17:35 2019-12-19T17:35:59+03:00

Соглашение о дальнейшем развитии спорта в регионе подписали губернатор Вениамин Кондратьев и президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев

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Сейчас самбо в крае занимаются порядка 80 тысяч человек, из них 65 тысяч – школьники.

- Для инструкторов, которые занимаются с детьми после уроков, введена доплата – порядка 7,5 тысяч рублей. Сейчас уроки введены в 356 школах, в следующем году их число удвоится, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе региональной администрации.

Также в крае планируется массовое внедрение самбо в вузах.

Также в администрации края отметили, что в следующем году планируется построить 14 центров единоборств «Самбо» в городах и районах. К 2023 году они появятся во всех муниципалитетах.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Новороссийске построят центр для занятий водными видами спорта. Проект предполагает наличие тренировочного бассейнов с дорожками для плавания, для групповых занятий аква-фитнесом и аква-аэробикой, а также для обучения детей плаванию.

ИСТОЧНИК KP.RU