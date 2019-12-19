В Краснодаре возбудили два административных дела в отношении караоке-клуба после жалобы инвалида

СЕГОДНЯ 18:47 2019-12-19T18:47:33+03:00

Евгений Садым с детства прикован к инвалидной коляске, он хорошо известен в мире единоборств

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Напомним, что в центре скандала оказался краснодарский караоке-клуб «Главная сцена». В заведение не пустили компанию с инвалидом-колясочником Евгением Садымом, который в этот день отмечал свой день рождения.

В караоке-клубе говорят, отказ не связан с тем, что в компании был инвалид. Молодых людей не пустили в заведение только потому, что они опоздали.

Прокуратура провела по данному факту проверку.

- Выявлены нарушения прав маломобильных групп граждан. В санитарно-гигиеническом помещении отсутствуют кабины для инвалидов, также не соответствует нормам ширина двери, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В ведомстве добавили, что в отношении директора организации внесено представление об устранении нарушений. Также возбуждены два дела об административных правонарушениях по статье «Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг».

ИСТОЧНИК KP.RU