В Новороссийске утвердили границы охраны трех памятников природы

СЕГОДНЯ 19:47 2019-12-19T19:47:57+03:00

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Утверждение границ и режима охраны будет способствовать сохранению и восстановлению реликтовых природных экосистем, редких и фоновых видов растений, животных и всего биологического разнообразия.

«Озеро Лиманчик», «Озеро Абрау», «Озеро Романтики» будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости как зоны с особыми условиями использования территорий.

– В настоящее время на территории Кубани практически завершили работы по уточнению границ, площадей и установлению режимов особо охраняемых природных территорий регионального значения. Продолжается образование новых памятников природы, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее «Комсомолка» сообщила, что на территории Городского Сада Краснодара проводятся археологические раскопки. Исследователи с помощью «локальных земляных вскрытий» планируют уточнить границы памятника и выявить наличие или отсутствие культурного слоя.

ИСТОЧНИК KP.RU