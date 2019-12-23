Новые спортивные площадки установили в Кущевском и Абинском районах

СЕГОДНЯ 09:12 2019-12-23T09:12:01+03:00

Их открыли на выходных

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В станице Кущевской на спортивный комплекс потратили около 3 млн рублей.

- Новая площадка имеет специальное резиновое покрытие, оборудована различными тренажерами, турниками и рукоходами, брусьями и шведскими стенками, а также инвентарем и оборудованием для выполнения нормативов ГТО, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевой администрацию.

А площадка в поселке Ахтырский обошлась в более 4,6 млн рублей. На ней можно заниматься волейболом, баскетболом, мини-футболом и гандболом. Также комплекс оборудовали уличными тренажерами и зоной воркаута.

К 2024 году планируется увеличить долю граждан края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 55 %.

Отметим, что строительство новых спорткомплексов в Краснодаре идет при поддержке главы региона. Ранее «Комсомолка» сообщала, что в 2019 году краснодарские спортсмены завоевали более 4 тысяч медалей.

ИСТОЧНИК KP.RU