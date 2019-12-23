В Брюховецком районе капитально отремонтировали ДК

СЕГОДНЯ 09:32 2019-12-23T09:32:26+03:00

Также здесь открыли новую парковую зону

Изменить размер текста: A A

Дом культуры отремонтировали в станице Новоджерелиевской. Здесь же появилась зона со спортивно-игровым оборудованием.

- В новой парковой зоне установлены малые архитектурные формы и спортивное оборудование, сделаны дорожки, площадки и парковки, выполнено озеленение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевой администрации.

На парковую зону потратили 7,4 млн рублей краевого и местного бюджетов. А при ремонте ДК освоили около 28 млн рублей.

- Были приобретены «одежда» сцены, кресла в зрительный зал, мебель, оборудование для танцевального зала и звуковая аппаратура, – уточнили «КП» - Кубань» в региональном министерстве культуры.

За пять лет значительно вырос объем субсидий для культуры. На ремонт и укрепление материально-технической базы домов культуры, детских школ искусств, театров и кинотеатров объем субсидий увеличился с 15 млн рублей до 365. Количество учреждений, получивших поддержку, выросло с 5 до 86 единиц.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что новые спортивные площадки установили в Кущевском и Абинском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU