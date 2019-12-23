Более 300 образовательных организаций Кубани подключены к высокоскоростному интернету

СЕГОДНЯ 11:08 2019-12-23T11:08:59+03:00

В 2021 году интернетом обеспечат все образовательные организации края

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В следующем году планируется провести высокоскоростной интернету еще в 600 школах, техникумах и колледжах.

- Для сельских образовательных организаций скорость достигла не менее 50 мегабит в секунду, для городских – 100 мегабит в секунду, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевой администрации.

В 2021 году высокоскоростным интернетом будут обеспечены все образовательные организации Краснодарского края.

В министерстве образования считают, что нововведения позволят снизить нагрузку на учителей с бумажной отчетностью с помощью электронного расписания, дневников и журналов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани увеличится количество школ с обязательным уроком самбо. В следующем году планируется строительство 14 центров единоборств. Для инструкторов, которые занимаются с детьми после уроков, введена доплата – порядка 7,5 тысяч рублей. Сейчас уроки введены в 356 школах, в следующем году их число удвоится.

ИСТОЧНИК KP.RU