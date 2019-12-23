2019-12-23T23:01:35+03:00
Происшествия

В станице Каневской пенсионер приставал на улице к 10-летнему ребенку

На мужчину пожаловалась мать девочки
Галина КОПЫЛОВА
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Правоохранители проводят проверкуПравоохранители проводят проверку
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Инцидент произошел на одной из центральных улиц станицы Каневской. Девочка шла со школы домой, как вдруг к ней подошел незнакомый мужчина и взял за руку. Но школьница, недолго думая, вырвалась и убежала. Дома девочка все рассказала о случившемся маме, а та в свою очередь обратилась в полицию.

- По записям с камер видеонаблюдения видно, как неизвестный гражданин схватил за руку ребенка и пытался увести куда-то. Но девочка быстро среагировала и убежала. Мужчину нашли оперативно, он проживал недалеко от места случившегося. При опросе он сообщил, что взял за руку школьницу, чтобы просто отвести домой, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Сейчас по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Кропоткине погиб годовалый мальчик. Правоохранители ищут сожителя матери, который спешно покинул квартиру после случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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