2019-12-24T09:57:58+03:00
Общество

В Анапе уволили беременную девушку

Из-за работодателя она лишилась социальных выплат
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: NAR studio/ShutterstockФото: NAR studio/Shutterstock
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Девушка работала в детском оздоровительном лагере в Анапе. Когда она оповестила работодателя о том, что беременна, ей пришло уведомление о сокращении должности.

- Девушка предоставила справку о беременности. Но ее убедили, что переведут на постоянную работу с меньшей занятостью. А, когда пришла в бухгалтерию за справкой о заработной плате, ей сообщили, что договор с ней был заключен временный и она будет уволена, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.

По данному факту направлен запрос в Гострудинспекцию края о проверке законности увольнения.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Динском районе руководитель организации задолжал сотруднику 415 тысяч рублей. После вмешательства приставов он перечислил необходимую сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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