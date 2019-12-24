2019-12-24T10:29:30+03:00
Общество

Кубань занимает третье место по вводу жилья

Больше квадратов только построено в Москве и Московской области
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Краснодарский край уверенно сохраняет третью строчку по объемам жилищного строительства в стране.

- С января по ноябрь в России построено 63,5 млн квадратных метров жилья. Ввод жилья на территории края от общего объема составляет 5,8%, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

В 2019 году в городах и районах Кубани введено 3,67 млн квадратных метров. Больше только в Московской области – 7,21 млн квадратных метров и в Москве – 4,27 млн.

Кроме того, край сохраняет лидерство в Южном федеральном округе.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в декабре выступил с инициативой ограничить продажу никотинсодержащих изделий детям и подросткам. В первую очередь речь шла о снюсе – препарате, популярном в молодежной среде

ИСТОЧНИК KP.RU

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