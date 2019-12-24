2019-12-24T20:10:05+03:00
Общество

Ночью 25 декабря по Крымскому мосту проедет первый поезд

По мосту он будет ехать 20 минут
Никита ВЫСОЦКИЙ
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Это событие, которого ждали все россияне. Теперь в Крым можно попасть не только на самолете или собственной машине, но и на поезде.

Первый локомотив, кстати, торжественно проедет в 2 часа 10 минут 25 декабря. Состав сообщением Санкт-Петербург-Севастополь тронется с последней перед пересечением Керченского пролива станции Тамань. Время в пути по железнодорожной переправе – примерно 20 минут.

Поезда направлением Санкт-Петербург-Севастополь и Москва-Симферополь будут ходить круглогодично. Более того, летом будут запускать дополнительные рейсы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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