В Сочи сотрудники Росгвардии помогли доставить женщину в больницу

СЕГОДНЯ 10:10 2019-12-25T10:10:57+03:00

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На улице Приреченской в Сочи к экипажу сотрудников Росгвардии обратилась водитель машины. Женщина сообщила, что ее 32-летней знакомой внезапно стало плохо, и она везет ее в больницу.

- Девушка переживала, что из-за плотного потока машин она не успеет быстро доставить подругу в медучреждение. На просьбу о помощи росгвардейцы отреагировали моментально, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Прапорщики полиции Андрей Пашян и Ренальд Акопов доставили женщину до ближайшей станции скорой помощи и передали ее врачам.

Напомним, кубанские полицейские спасли жизни двум пострадавшим в жестком ДТП. Под Курганинском столкнулись две легковушки, одну из них вынесло в поле.

ИСТОЧНИК KP.RU