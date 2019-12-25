На Кубани мужчина продавал наркотики за биткоины, обменивая затем их на рубли

СЕГОДНЯ 11:53 2019-12-25T11:53:38+03:00

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Жителя Ейского района поймали на изощренной схеме наркоторговли. Он продавал адское зелье за криптовалюту своим виртуальным клиентам.

- Он организовал преступную схему, - сообщил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах. - Биткоины мужчина обменивал на рубли.

Таким образом он заработал не менее 200 тысяч рублей. Сейчас в отношении мужчины ведется расследование. Выясняются все детали преступной схемы и ее возможные соучастники. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в Краснодаре молодой человек из-за проблем с деньгами украл бензогенератор. В этом ему помогли прохожий и таксист. Похищенная техника, стоимостью 39 тысяч рублей, находилась между двумя магазинами на улице Интернациональной. Бензогенератор обеспечивал электричеством, прилегающие торговые точки. Мужчине грозит срок до пяти лет по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU