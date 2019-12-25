2019-12-25T14:36:27+03:00
Общество

В Краснодаре введен в эксплуатацию последний литер ЖК «Форт Карасун»

Собственники более 260 квартир получат ключи уже в этом году
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Завершение долгостроя ЖК «Форт Карасун» находилось на личном контроле губернатора Вениамина Кондратьева. Еще в апреле 2019 года глава региона принял решение выделить средства из краевого бюджета на строительство нескольких проблемных ЖК.

- Собственники более 260 квартир ЖК «Форт Карасун» получат ключи уже в этом году. Остальные пилотные проекты будут сданы в 2020 году, работы идут полным ходом, – отметил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.

- Всего в планах на 2020 год ввести в эксплуатацию свыше 100 долгостроев, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в Краснодаре в Молодежном сквере отремонтировали скейт-парк. Были повреждены несущие балки конструкции, поручни и покрытие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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