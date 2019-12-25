Лесной пожар в Сочи тушат с воздуха
25 декабря для тушения лесной подстилки в Лазаревском районе Сочи в поселке Верхняя Хобза была задействована авиация МЧС России. Всего для ликвидации пожара привлекается от РСЧС 77 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 18 человек и 3 единицы техники.
- По состоянию на 13:30 Ми-8 с ВСУ-5 совершил 18 сбросов воды, общий объем составил 90 тонн, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Напомним, информация о возгорании лесной подстилки в Лазаревском районе Сочи в поступила дежурным МЧС России вечером 24 декабря. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров.
Продолжает работу оперативный штаб. Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления.
Лесной пожар в Сочи тушат с воздуха.Видео: ГУ МЧС по краю
ИСТОЧНИК KP.RU