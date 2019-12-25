СЕГОДНЯ 13:55 2019-12-25T13:55:16+03:00

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25 декабря для тушения лесной подстилки в Лазаревском районе Сочи в поселке Верхняя Хобза была задействована авиация МЧС России. Всего для ликвидации пожара привлекается от РСЧС 77 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 18 человек и 3 единицы техники.

- По состоянию на 13:30 Ми-8 с ВСУ-5 совершил 18 сбросов воды, общий объем составил 90 тонн, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Напомним, информация о возгорании лесной подстилки в Лазаревском районе Сочи в поступила дежурным МЧС России вечером 24 декабря. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров.

Продолжает работу оперативный штаб. Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/751654" frameborder="0"></iframe> Лесной пожар в Сочи тушат с воздуха.Видео: ГУ МЧС по краю

ИСТОЧНИК KP.RU