В поселке Псебай Мостовского района капитально отремонтировали ДК

СЕГОДНЯ 20:12 2019-12-25T20:12:54+03:00

На реконструкцию потратили более 7 млн рублей

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В поселке Псебай Дом культуры никогда капитально не ремонтировали. В этом году освоили выделенные по госпрограмме края средства.

- В здании сделали ремонт внутренних помещений, обновили система отопления, заменили окона и двери, купили мебель и оборудование, установили пожарную сигнализацию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, что на ремонт и укрепление материально-технической базы домов культуры, детских школ искусств, театров и кинотеатров объем субсидий увеличился с 15 млн рублей до 365. Количество учреждений, получивших поддержку, выросло с 5 до 86 единиц.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что ДК капитально отремонтировали в станице Новоджерелиевской Брюховецкого района. Здесь же появилась зона со спортивно-игровым оборудованием. В парковой зоне установлены малые архитектурные формы и спортивное оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU