До Красной Поляны доступен бесплатный трансфер

25 Дек. 21:35 2019-12-25T23:11:11+03:00

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Новая услуга на курорте появилась с целью разгрузить дороги от машин. Туристам предлагают оставить автомобили на бесплатных перехватывающих парковках. А до Красной Поляны добраться также бесплатно на автобусах или «Ласточках».

- Пассажирам электропоезда и жителям поселка покупать билет на автобус не нужно, вход в «Ласточку» свободный для всех желающих. Также бесплатный трансфер от побережья доступен всем гостям, приобретающим при посадке в автобус прогулочный билет «Панорама Красной Поляны» или дневной ски-пасс для катания на лыжах или сноуборде, а также владельцам действующих сезонных ски-пассов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

Напомним также, что для тех, у кого есть действующий единый ски-пасс между нижними станциями канатных дорог трех курортов будет курсировать бесплатный автобус ski-bus.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи запустят «Автобусы желаний». На них повесят светящиеся гирлянды. Также ранее в городе-курорте проходил флешмоб «Новый год в автобусах». Снегрочка и Дед Мороз поздравляли пассажиров с наступающими новогодними праздниками в городском транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU