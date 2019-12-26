В Краснодаре произошел пожар в частном доме
26 декабря 05:18 диспетчеру МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Абрикосовой в Краснодаре.
В 05:19 незамедлительно к месту вызова были направлены подразделения пожарно–спасательного гарнизона. После прибытия первых сотрудников МЧС было установлено, что горит дом на площади 60 квадратных метров.
- В тушении пожара участвовали 3 единицы техники и 12 человек личного состава. Было спасено 3 человека, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, есть пострадавший.
Напомним, в Сочи потушили пожар в лесу. За обстановкой в районе Варданского хребта будут наблюдать с квадрокоптера.
ИСТОЧНИК KP.RU