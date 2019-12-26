СЕГОДНЯ 10:01 2019-12-26T10:01:39+03:00

В Краснодаре произошел пожар в частном доме Фото: Архив "КП"

По предварительным данным, есть один пострадавший

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26 декабря 05:18 диспетчеру МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Абрикосовой в Краснодаре.

В 05:19 незамедлительно к месту вызова были направлены подразделения пожарно–спасательного гарнизона. После прибытия первых сотрудников МЧС было установлено, что горит дом на площади 60 квадратных метров.

- В тушении пожара участвовали 3 единицы техники и 12 человек личного состава. Было спасено 3 человека, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, есть пострадавший.

Напомним, в Сочи потушили пожар в лесу. За обстановкой в районе Варданского хребта будут наблюдать с квадрокоптера.

ИСТОЧНИК KP.RU