2019-12-25T20:25:29+03:00
Происшествия

В Сочи потушили пожар в лесу

За обстановкой в районе Варданского хребта будут наблюдать с квадракоптера
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: sochi.ruФото: sochi.ru
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По состоянию на 18:00 в Лазаревском районе активного горения не наблюдается, сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что за сутки произведено 37 сбросов воды вертолётом МИ-8 общим объемом 185 тонн.

Напомним, информация о возгорании лесной подстилки в Лазаревском районе Сочи поступила дежурным МЧС вечером 24 декабря. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров. 25 декабря для тушения лесной подстилки в поселке Верхняя Хобза была задействована авиация МЧС России.

- После того сбросов воды авиацией, на склонах начали работать группы, которые проверили локализацию огня, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Специалисты просят быть осторожными и напоминают, что пожароопасность в горах Сочи сохраняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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