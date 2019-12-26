В Краснодарском крае прошли соревнования по смешанному боевому единоборству ММА

СЕГОДНЯ 10:27 2019-12-26T10:58:08+03:00

Такие состязания в Темрюкском районе проводились впервые

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На Кубани прошли соревнования по смешанному боевому единоборству ММА. Их провели в спортивном комплексе «Скиф» в Темрюке.

- В турнире приняли участие представители Краснодара, Новороссийска и Анапы, а также Славянского, Красноармейского, Кавказского, Белореченского и Абинского районов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В рамках соревнований прошли дружеские борцовские встречи спортсменов до 11 лет. В них участвовали более 50 ребят.

Первое место заняла сборная клуба «Ермак» из Темрюкского района, второе – Анапский клуб «Спрут», третье – Афипский клуб «Спас».

Напомним, в Краснодарском крае открыли спортплощадку для выполнения нормативов ГТО. Она оборудована различными тренажерами, турниками и рукоходами, брусьями.

ИСТОЧНИК KP.RU