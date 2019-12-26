Главой Ейского района стал Виктор Ляхов

СЕГОДНЯ 11:10 2019-12-26T11:10:12+03:00

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25 декабря на 40-ой сессии Совета Ейского района выбирали главу района. На эту должность претендовали - Виктор Ляхов и Андрей Фомин. Путем тайного голосования народные избранники поддержали Виктор Ляхова. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

26 декабря в торжественной обстановке избранный руководитель муниципалитета официально вступил в должность. Заместитель главы администрации Краснодарского края Сергей Пуликовский вручил Виктору Ляхову удостоверение главы Ейского района.

Напомним, 30 октября стало известно о досрочном сложении полномочий главы Ейского района Юрия Келембета. Он руководил муниципальным образованием последние 4 года. В ходе заседания парламентариям представили заместителя главы Ейского района Виктора Ляхова. Он был назначен на этот пост 30 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU