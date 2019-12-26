В Сочи откроют 11 уличных спорткомплексов

СЕГОДНЯ 11:27 2019-12-26T12:13:31+03:00

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11 современных спортивных уличных комплексов появятся во всех районах города-курорта. Такое поручение дал глава Сочи Алексей Копайгородский.

- Места, где будут располагаться площадки, определили на основе анализа районной инфраструктуры. Они предоставят возможность жителям и гостям курорта бесплатно заниматься спортом в любое время, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

На курорте реализуется региональная программа «Спорт – норма жизни». Одним из ее направлений является развитие всероссийского комплекса ГТО. За зимний период в нем приняли участие 28 тысяч сочинцев.

Напомним, в Краснодарском крае прошли соревнования по смешанному боевому единоборству ММА. Такие состязания в Темрюкском районе проводились впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU