2019-12-26T12:13:31+03:00
Общество

В Сочи откроют 11 уличных спорткомплексов

Такое поручение дал глава города Алексей Копайгородский
Александра ПОДУШКО
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В Сочи откроют 11 уличных спорткомплексовВ Сочи откроют 11 уличных спорткомплексовФото: Алексей БУЛАТОВ
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11 современных спортивных уличных комплексов появятся во всех районах города-курорта. Такое поручение дал глава Сочи Алексей Копайгородский.

- Места, где будут располагаться площадки, определили на основе анализа районной инфраструктуры. Они предоставят возможность жителям и гостям курорта бесплатно заниматься спортом в любое время, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

На курорте реализуется региональная программа «Спорт – норма жизни». Одним из ее направлений является развитие всероссийского комплекса ГТО. За зимний период в нем приняли участие 28 тысяч сочинцев.

Напомним, в Краснодарском крае прошли соревнования по смешанному боевому единоборству ММА. Такие состязания в Темрюкском районе проводились впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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