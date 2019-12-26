В Сочи проект Центральной морской набережной оценили в 12 млрд рублей

СЕГОДНЯ 12:01 2019-12-26T12:03:41+03:00

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Власти Сочи намерены реализовать проект единой Центральной набережной Сочи, которая протянется вдоль берега Черного моря от пляжа Ривьера до Цирка. Для этого потребуется строительство еще одного пешеходного моста через реку Сочи. Кроме того, в планах очистить вид на море от развлекательных заведений.

Вопросами приведения приморской набережной к единому архитектурному облику занимается отдельная рабочая группа в администрации города. При разработке проекта планируется использовать лучшие мировые аналоги, в будущем набережная должна стать основной составляющей мирового курорта Сочи.

Масштабный проект планировали реализовать еще к Олимпиаде-2014, тогда его оценили в 14 млрд рублей, но идея так и осталась нереализованной. Он предполагал обновление берегозащитных сооружений и создание бульвара шириной 30 метров.

- Сейчас мы его возобновляем, проводим исследования и изыскания. Уже создана рабочая группа, чтобы оценить все земельные, имущественные вопросы, - рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

По его словам, план набережной со всеми частными объектами будет готов в феврале 2020 года, после чего начнутся переговоры с собственниками.

- На сегодняшний день стоимость реализации проекта составляет порядка 12 миллиардов рублей. У муниципалитета таких средств нет. Но я не исключаю, что в перспективе будут найдены инвесторы либо получится изыскать федеральные и краевые средства на условиях софинансирования, - приводит слова Копайгородского РИА Новости.

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ИСТОЧНИК KP.RU