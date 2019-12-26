2019-12-26T12:31:55+03:00
Происшествия

В Краснодаре при пожаре погиб 19-летний парень

На месте ЧП продолжает работать следователь
Александра ПОДУШКО
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Фото: СУ СК РФ по краюФото: СУ СК РФ по краю
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Рано утром в четверг в доме, расположенном на улице Абрикосовой в поселке Знаменском краевой столицы, произошел пожар.

Как выяснилось, в ночь на 26 декабря компания из четырех молодых людей отдыхала в доме. Рано утром один из них обнаружил возгорание. Парень стал будить знакомых и вызвал пожарных.

- 19-летний молодой человек самостоятельно выбраться из жилища не смог. После локализации пожара было обнаружено его тело, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данному факту организована доследственная проверка. На месте продолжает работать следователь, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. После будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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