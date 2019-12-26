На Кубани построят пять заводов по сортировке и переработке мусора
В Краснодарском крае будут не только открываться новые полигоны, но и появятся мусороперерабатывающие заводы. Пока решен вопрос по пяти зонам, на которых будут устанавливать специальное оборудование.
– Из 11 зон, которые были в крае, мы создаем пять. Сегодня у нас с операторами существует предварительная договоренность, по которой они берут на себя бремя строительства мусоперерабатывающих заводов в каждой из пяти зон, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации края.
Также не исключено, что в практику будут вводить раздельный сбор мусора.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что губернатор Краснодарского края предложил внести изменения в Земельный кодекс. Благодаря им станет возможным выделение земель для фермеров без проведения торгов.
ИСТОЧНИК KP.RU