На Кубани построят пять заводов по сортировке и переработке мусора

СЕГОДНЯ 21:28 2019-12-26T21:28:59+03:00

С 2020 года в крае будет новая система обращения с ТКО

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В Краснодарском крае будут не только открываться новые полигоны, но и появятся мусороперерабатывающие заводы. Пока решен вопрос по пяти зонам, на которых будут устанавливать специальное оборудование.

– Из 11 зон, которые были в крае, мы создаем пять. Сегодня у нас с операторами существует предварительная договоренность, по которой они берут на себя бремя строительства мусоперерабатывающих заводов в каждой из пяти зон, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации края.

Также не исключено, что в практику будут вводить раздельный сбор мусора.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что губернатор Краснодарского края предложил внести изменения в Земельный кодекс. Благодаря им станет возможным выделение земель для фермеров без проведения торгов.

ИСТОЧНИК KP.RU