В Краснодаре построят два батутных центра
Новые спортивные объекты возведут на улице Фадеева, 421/1 и улице 1-я Тихая, 10.
- Земельные участки уже сформированы, сейчас идёт разработка проектов батутных центров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.
В Краснодаре в настоящее время работают два батутных зала, но они переполнены. Строительство новых спортивных объектов позволит увеличить набор детей и создать дополнительные рабочие места.
Батутные центры в Краснодаре начнут строить в 2021 году. Во втором квартале 2020 года планируют подготовить проектно-сметную документацию, а после только приступить к строительству.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи откроют 11 уличных спорткомплексов. Места, где будут располагаться площадки, определили на основе анализа районной инфраструктуры. Они предоставят возможность жителям и гостям курорта бесплатно заниматься спортом в любое время.
ИСТОЧНИК KP.RU