В Краснодаре построят два батутных центра

СЕГОДНЯ 21:31 2019-12-27T21:31:15+03:00

В краевой столице планируют создать лучшую мировую школу по прыжкам на батуте

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Новые спортивные объекты возведут на улице Фадеева, 421/1 и улице 1-я Тихая, 10.

- Земельные участки уже сформированы, сейчас идёт разработка проектов батутных центров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

В Краснодаре в настоящее время работают два батутных зала, но они переполнены. Строительство новых спортивных объектов позволит увеличить набор детей и создать дополнительные рабочие места.

Батутные центры в Краснодаре начнут строить в 2021 году. Во втором квартале 2020 года планируют подготовить проектно-сметную документацию, а после только приступить к строительству.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи откроют 11 уличных спорткомплексов. Места, где будут располагаться площадки, определили на основе анализа районной инфраструктуры. Они предоставят возможность жителям и гостям курорта бесплатно заниматься спортом в любое время.

ИСТОЧНИК KP.RU