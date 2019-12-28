2019-12-28T11:09:03+03:00
Здоровье

На Кубани День здоровья проходит в Усть-Лабинске

Его посвятили избавлению от вредных привычек
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Очередной День здоровья стартовал 28 декабря в Усть-Лабинске. Его организовали на базе районной поликлиники. Здесь же работают посты с врачами.

– На медицинских постах можно получить рекомендации от терапевта, кардиолога, отоларинголога, нарколога, окулиста, хирурга. Кроме того, работают кабинеты отказа от курения и медицинской профилактики, – рассказали «Комсомолькой правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

В краевом минздраве напомнили, что в День здоровья все желающие могут пройти диагностические исследования – измерить уровни глюкозы и холестерина в крови, давление, сделать ЭКГ и флюорограмму.

В Усть-Лабинске также проведут профилактические уроки по избавлению от вредных привычек. В течение всего дня в холле поликлиники будет работать школа здоровья, также специалисты покажут видеоролики о вреде курения.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани модернизирована информационная система скорой медицинской помощи. Это позволит объединить все станции в единое информационное пространство, что повысит качество обслуживания и удовлетворенность населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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