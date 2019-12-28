Умер Почётный гражданин Краснодара Владимир Генин
Владимир Пиотух родился 29 июля 1929 года. Творческий псевдоним Генин он взял для сцены. Именно под такой фамилией он известен в Краснодаре. В кубанскую столицу Генин переехал в 1959 году из Свердловской области.
Владимир Генин (Пиотух) скончался на 91-м году жизни. Соболезнования родным и близким Владимира Бониславовича выразили мэр Евгений Первышов и председатель городской Думы Вера Галушко.
- Владимир Генин — огромная величина и действительно легенда краснодарской сцены. Это огромная потеря для всех любителей оперетты и поклонников его таланта, а также для коллектива ТО «Премьера» и всего города, - сказал Евгений Первышов.
В пресс-службе администрации города сообщили, что попрощаться с Владимиром Гениным можно 30 декабря в 13:30 в здании Музыкального театра по улице Красной, 44. Выдающегося артиста похоронят на Аллее почетных захоронений Славянского кладбища Краснодара.
Стоит отметить, что последние 20 лет тенор Владимир Генин служил в театре ветеранов сцены творческого объединения «Премьера». Он играл графа в «Цыганском бароне», а также воплощал образы князя Орловского в «Летучей мыши» и Мистера Икса в «Принцессе цирка».
Ранее «Комсомолка» сообщала, что в ноябре умер действующий прокурор Белоглинского района Кубани. 49-летний прокурор Михаил Нечитайло скончался от сердечного приступа.
ИСТОЧНИК KP.RU