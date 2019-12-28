Умер Почётный гражданин Краснодара Владимир Генин

СЕГОДНЯ 12:59 2019-12-28T13:07:03+03:00

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Владимир Пиотух родился 29 июля 1929 года. Творческий псевдоним Генин он взял для сцены. Именно под такой фамилией он известен в Краснодаре. В кубанскую столицу Генин переехал в 1959 году из Свердловской области.

Владимир Генин (Пиотух) скончался на 91-м году жизни. Соболезнования родным и близким Владимира Бониславовича выразили мэр Евгений Первышов и председатель городской Думы Вера Галушко.

- Владимир Генин — огромная величина и действительно легенда краснодарской сцены. Это огромная потеря для всех любителей оперетты и поклонников его таланта, а также для коллектива ТО «Премьера» и всего города, - сказал Евгений Первышов.

В пресс-службе администрации города сообщили, что попрощаться с Владимиром Гениным можно 30 декабря в 13:30 в здании Музыкального театра по улице Красной, 44. Выдающегося артиста похоронят на Аллее почетных захоронений Славянского кладбища Краснодара.

Стоит отметить, что последние 20 лет тенор Владимир Генин служил в театре ветеранов сцены творческого объединения «Премьера». Он играл графа в «Цыганском бароне», а также воплощал образы князя Орловского в «Летучей мыши» и Мистера Икса в «Принцессе цирка».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в ноябре умер действующий прокурор Белоглинского района Кубани. 49-летний прокурор Михаил Нечитайло скончался от сердечного приступа.

ИСТОЧНИК KP.RU