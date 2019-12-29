Массовое ДТП в Краснодаре: пострадали четыре человека, в том числе двое детей

СЕГОДНЯ 11:12 2019-12-29T11:15:04+03:00

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Жуткая авария произошла накануне вечером в Краснодаре. На пересечении улиц Буденного и Костылева столкнулись сразу три автомобиля - Audi Q5, Toyota Rav 4 и Hyundai Accent.

Кто из водителей не уступил дорогу, сейчас выясняют автоинспекторы, они отсматривают записи с камер наблюдения, установленных на перекрестке. Однако известно, что в аварии пострадали четыре человека.

Массовое ДТП в Краснодаре Видео: vk.com/krd24.

- В ДТП травмы получили двое взрослых и двое детей - 5-ти и 8-ми лет. Их госпитализировали, - сообщают «КП» - Кубань» автоинспекторы. - Остальные участники ДТП отделались легким испугом.

По некоторым данным, во время происшествия пострадавшие дети не были пристегнуты в машине.

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Напомним, ранее сообщалось, что на Кубани легковушка столкнулась с большегрузом. В аварии пострадали два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU