Массовое ДТП в Краснодаре: пострадали четыре человека, в том числе двое детей
Жуткая авария произошла накануне вечером в Краснодаре. На пересечении улиц Буденного и Костылева столкнулись сразу три автомобиля - Audi Q5, Toyota Rav 4 и Hyundai Accent.
Кто из водителей не уступил дорогу, сейчас выясняют автоинспекторы, они отсматривают записи с камер наблюдения, установленных на перекрестке. Однако известно, что в аварии пострадали четыре человека.
Массовое ДТП в Краснодаре Видео: vk.com/krd24.
- В ДТП травмы получили двое взрослых и двое детей - 5-ти и 8-ми лет. Их госпитализировали, - сообщают «КП» - Кубань» автоинспекторы. - Остальные участники ДТП отделались легким испугом.
По некоторым данным, во время происшествия пострадавшие дети не были пристегнуты в машине.
По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства аварии.
Напомним, ранее сообщалось, что на Кубани легковушка столкнулась с большегрузом. В аварии пострадали два человека.
ИСТОЧНИК KP.RU
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