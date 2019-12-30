В Новороссийске спасатели вскрыли дверь квартиры, чтобы помочь мужчине

СЕГОДНЯ 08:35 2019-12-30T08:35:20+03:00

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Инцидент произошел вчера, 29 декабря, в Новороссийске в одной из квартир на улице Виноградной.

Спасателям поступил вызов о том, что мужчине стало плохо, но дверь в квартиру закрыта, а самостоятельно он ее открыть не может. Специалисты незамедлительно выехали по адресу.

При помощи слесарных инструментов они вскрыли входную дверь в квартиру и впустили туда медиков. Мужчине требовалась срочная госпитализация.

- Спасатели помогли транспортировать больного к автомобилю скорой помощи, - написал на своей странице в Instagram начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Алексей Одеров.

Напомним, в Сочи «приора» врезалась в мусоровоз. Авария произошла днем в воскресенье, 29 декабря, в Сочи. На дороге в микрорайоне Мацеста столкнулись легковушка и грузовика. В ДТП пострадали три человека - это водитель и два пассажира, находившиеся в отечественной легковушке. С травмами различной степени тяжести они доставлены в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU