Погорельцы из Темрюкского района получили новое жилье

СЕГОДНЯ 12:43 2019-12-30T12:43:49+03:00

На эти цели из резервного фонда краевой казны было выделено 29 млн рублей

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Как ранее писала «КП»-Кубань», в станице Тамань возле местной животноводческой фермы на улице Морской 9 сентября загорелась трава. Из-за того, что она была сухая, а ветер – сильный, огонь стремительно стал пожирать большие площади. И перекинулся на дома. Пожарные боролись с пламенем почти сутки.

Из-за пожара 39 семей остались без жилья, 6 домов выгорели полностью. Из населенного пункта были эвакуированы 71 человек, 42 из них утратили имущество.

В Тамани выгорели 39 домов. Фото: администрация Темрюкского района.

Пострадавшие были размещены в пунктах временного проживания. От местных властей погорельцы получили материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. Те, кто потерял в огне имущество, получили по 100 тысяч.

– По распоряжению губернатора из резервного фонда края было выделено свыше 29 млн рублей на приобретение жилых помещений. Совместными усилиями краевой власти и Темрюкского района 11 семей получили жилье, – сообщил "КП"-Кубань" исполняющий обязанности министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Кубани Ярослав Городецкий.

По сообщению пресс-службы администрации региона, новое жилье получили 36 жителей Тамани. Остальные погорельцы получат его в начале 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU