В Тимашевском районе водитель иномарки сбил пешеходов

СЕГОДНЯ 12:50 2019-12-30T12:50:11+03:00

Две женщины с травмами оказались в больнице

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29 декабря около 19:00 на улице Фадеева станицы Медведовской произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 36-летний мужчина за рулем автомобиля марки «Мазда Демио» сбил пешеходов. Они передвигались по краю проезжей части дороги в попутном направлении и при наличии тротуара, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате происшествия 71-летняя женщина и ее 60-летняя подруга с травмами были госпитализированы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, кубанские врачи вернули к жизни женщину, которая попала в ДТП. В аварии она получила серьезную черепно-мозговую травму.

ИСТОЧНИК KP.RU