2019-12-30T15:17:44+03:00
Происшествия

На Кубани в ДТП погибли мужчина и женщина

Авария произошла утром 30 декабря в Крымском районе
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Фото: "КП"Фото: "КП"
Изменить размер текста:

В жестком ДТП под Крымском сегодня, 30 ноября, погибли мужчина и женщина. Предварительно, водитель «Хонды» не справился с управлением и выехал на встречку. Со всей скорости он врезался в едущую навстречу "Газель". Погибли 53-летний водитель иномарки, житель Крымска, и его пассажирка. "Газелиста" увезла скорая.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Тимашевском районе водитель иномарки сбил пешеходов. Произошло это вчера, 29 декабря около 19:00 на улице Фадеева станицы Медведовской. Две женщины с травмами оказались в больнице.

В результате происшествия 71-летняя женщина и ее 60-летняя подруга с травмами были госпитализированы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
70 одаренных кубанских школьников получили губернаторские премии
На Кубани в ДТП погибли мужчина и женщина
В Краснодаре нашли 20-летнюю девушку, которая пропала по пути домой
Прибыль группы ВТБ за ноябрь 2019 года составила 17,8 млрд рублей
На Кубани выпал снег
На Кубани осудят мужчину, обвиняемого в похищении человека с целью вымогательства имущества
На Кубани полицейские помогли мужчине, которому стало плохо во время новогодней эстафеты
В Новороссийске открыли новый Центр творчества и ремесел
В Тимашевском районе водитель иномарки сбил пешеходов
Погорельцы из Темрюкского района получили новое жилье
На Кубани за сбыт кокаина под суд пойдет гражданин Республики Казахстан
В Абинском районе парень украл с фермы двух коров
На Кубани граждане Украины порыбачили почти на 1,7 млн рублей
На курорте завершается масштабная реконструкция набережной реки Сочи