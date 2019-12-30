На Кубани в ДТП погибли мужчина и женщина

СЕГОДНЯ 15:15 2019-12-30T15:17:44+03:00

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В жестком ДТП под Крымском сегодня, 30 ноября, погибли мужчина и женщина. Предварительно, водитель «Хонды» не справился с управлением и выехал на встречку. Со всей скорости он врезался в едущую навстречу "Газель". Погибли 53-летний водитель иномарки, житель Крымска, и его пассажирка. "Газелиста" увезла скорая.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Тимашевском районе водитель иномарки сбил пешеходов. Произошло это вчера, 29 декабря около 19:00 на улице Фадеева станицы Медведовской. Две женщины с травмами оказались в больнице.

В результате происшествия 71-летняя женщина и ее 60-летняя подруга с травмами были госпитализированы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU