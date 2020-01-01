2020-01-01T17:28:52+03:00
Происшествия

Первый пожар января: в Краснодаре сгорел дом

25 пожарных тушили очаг возгорания
Никита ВЫСОЦКИЙ
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Погибших и пострадавших нет.Погибших и пострадавших нет.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Сообщение о горящем доме на улице Пашковской на пульт диспетчера поступило в третьем часу дня первого января. На место были незамедлительно направлены пожарно-спасательные подразделения. По прибытии в 14:14 было установлено, что горит кровля частного дома. Площадь пожара, по предварительным подсчетам, площадь огня составила 100 м2.

Локализовать горение удалось в 14:48. Полностью горящий дом пожарные потушили в 15:25.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС края, погибших и пострадавших нет. На месте работали пять единиц техники и 25 человек личного состава.

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По предварительным данным, никто не пострадал

ИСТОЧНИК KP.RU

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