Первый пожар января: в Краснодаре сгорел дом

1 Янв. 2020 2020-01-01T17:28:52+03:00

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Сообщение о горящем доме на улице Пашковской на пульт диспетчера поступило в третьем часу дня первого января. На место были незамедлительно направлены пожарно-спасательные подразделения. По прибытии в 14:14 было установлено, что горит кровля частного дома. Площадь пожара, по предварительным подсчетам, площадь огня составила 100 м2.

Локализовать горение удалось в 14:48. Полностью горящий дом пожарные потушили в 15:25.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС края, погибших и пострадавших нет. На месте работали пять единиц техники и 25 человек личного состава.

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По предварительным данным, никто не пострадал

ИСТОЧНИК KP.RU