2 Янв. 2020 2020-01-02T12:09:55+03:00

Изменить размер текста: A A

44-летнего водителя автомобиля «Lada» остановили гаишники в Ейске для проверки документов. Когда стали смотреть, выяснилось, что путевой лист, по которому ехал шофер - поддельный. Мужчина занимался перевозками людей и просто "рисовал" себе документы.

- В отношении мужчины возбудили уголовное дело по за «Подделку, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. - В нaстоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным aктом напрaвлено в суд для рaссмотрения по существу. Сaнкциями инкриминируемой обвиняемому статьи предусмотрено мaксимальное нaказание в виде aреста нa срок до шести месяцев.

А в Сочи водитель "семерки" врезался в дерево. В результате аварии пострадал и несовершеннолетний пассажир отечественного авто.

ИСТОЧНИК KP.RU