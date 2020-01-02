2020-01-02T12:09:55+03:00
Происшествия

На Кубани водителя с поддельным путевым листом будут судить

Мужчину остановили гаишники для проверки документов
Варвара ДЫМ
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Мужчину остановили гаишникиМужчину остановили гаишникиФото: Иван МАКЕЕВ
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44-летнего водителя автомобиля «Lada» остановили гаишники в Ейске для проверки документов. Когда стали смотреть, выяснилось, что путевой лист, по которому ехал шофер - поддельный. Мужчина занимался перевозками людей и просто "рисовал" себе документы.

- В отношении мужчины возбудили уголовное дело по за «Подделку, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. - В нaстоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным aктом напрaвлено в суд для рaссмотрения по существу. Сaнкциями инкриминируемой обвиняемому статьи предусмотрено мaксимальное нaказание в виде aреста нa срок до шести месяцев.

А в Сочи водитель "семерки" врезался в дерево. В результате аварии пострадал и несовершеннолетний пассажир отечественного авто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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