Под Новороссийском сгорели 5 грузовиков и два самосвала

2 Янв. 2020 2020-01-02T13:34:52+03:00

Скорее всего, это был поджог

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1 января около 9 утра в поселке Верхнебаканском, что под Новороссийском, сгорели сразу 5 грузовиков и два самосвала.

- Сообщение о пожаре поступило в 8:53, в 9:50 огонь потушили, - сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. - Общая площадь возгорания составила 220 квадратов.

Полиция сейчас проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, грузовики могли поджечь.

В новогодние праздники на Кубани мать с пятилетней дочкой отравились угарным газом. 31-летнюю женщину и ее пятилетнюю дочь увезли на скорой в больницу. ЧП случилось в Новороссийске на улице Луначарского. Специалисты выявили, что в доме была самостоятельно заменена варочная панель газовой плиты, а также отсутствовала тяга в котле.

ИСТОЧНИК KP.RU