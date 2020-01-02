Под Новороссийском сгорели 5 грузовиков и два самосвала
1 января около 9 утра в поселке Верхнебаканском, что под Новороссийском, сгорели сразу 5 грузовиков и два самосвала.
- Сообщение о пожаре поступило в 8:53, в 9:50 огонь потушили, - сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. - Общая площадь возгорания составила 220 квадратов.
Полиция сейчас проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, грузовики могли поджечь.
В новогодние праздники на Кубани мать с пятилетней дочкой отравились угарным газом. 31-летнюю женщину и ее пятилетнюю дочь увезли на скорой в больницу. ЧП случилось в Новороссийске на улице Луначарского. Специалисты выявили, что в доме была самостоятельно заменена варочная панель газовой плиты, а также отсутствовала тяга в котле.
ИСТОЧНИК KP.RU