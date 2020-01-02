2020-01-02T16:07:15+03:00
Происшествия

В Краснодаре в аварию попал новый троллейбус

В него влетел автомобиль каршеринга
Варвара ДЫМ
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Новый троллейбус попал в аварию. Фото: администрация КраснодараНовый троллейбус попал в аварию. Фото: администрация Краснодара
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Авария случилась в Краснодаре на пересечении улиц Красной и Офицерской. Автомобиль каршеринга, за рулем которого сидела женщина, выехал на встречку и столкнулся с новым троллейбусом №15.

По словам очевидцев, иномарка летела на высокой скорости - больше 130 километров в час.

Новый троллейбус попал в аварию. Фото: администрация Краснодара

Новый троллейбус попал в аварию. Фото: администрация Краснодара

- Троллейбусу после ДТП потребуется серьезный ремонт. Весь ущерб, а он очевиден, выставим виновнику ДТП, - сообщили в администрации Краснодара. - Водитель и пассажиры троллейбуса не пострадали. А вот водителю авто из каршеринга потребовалась помощь медиков.

Кстати, троллейбус вышел на линию только 1 декабря. Администрация Краснодара в прошлом году закупила несколько новых машин с автономным ходом, которые уже вышли на улицы города.

Новый троллейбус попал в аварию. Фото: администрация Краснодара

Новый троллейбус попал в аварию. Фото: администрация Краснодара

А днем ранее в Адлере "семерка" врезалась в дерево, двое пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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