2020-01-03T15:56:41+03:00
Туризм

Из Краснодара можно будет улететь в Тамбов прямым рейсом

Авиасообщение откроется 1 февраля
Виталий КАРНАУХ
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Стоимость билета составит от 3 тысяч рублей.Стоимость билета составит от 3 тысяч рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Выполнением рейсов займется авиакомпания «Руслайн». Полеты будут проходить по вторникам и субботам.

Из Краснодара можно будет улететь в 11:15, прибытие в Тамбов – в 13:00. В обратном направлении самолет будет отправляться в 08:30. Приземлится в кубанской столице в 10:15.

Как сообщает пресс-служба аэропорта Краснодара, билеты будут стоить от 3 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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