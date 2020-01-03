Из Краснодара можно будет улететь в Тамбов прямым рейсом

3 Янв. 2020 2020-01-03T15:56:41+03:00

Стоимость билета составит от 3 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Выполнением рейсов займется авиакомпания «Руслайн». Полеты будут проходить по вторникам и субботам.

Из Краснодара можно будет улететь в 11:15, прибытие в Тамбов – в 13:00. В обратном направлении самолет будет отправляться в 08:30. Приземлится в кубанской столице в 10:15.

Как сообщает пресс-служба аэропорта Краснодара, билеты будут стоить от 3 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прямые рейсы из Сочи в Китай запустят уже весной

Пассажиров будут перевозить самолеты вместимостью 345 человек (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU