Из Краснодара можно будет улететь в Тамбов прямым рейсом
Выполнением рейсов займется авиакомпания «Руслайн». Полеты будут проходить по вторникам и субботам.
Из Краснодара можно будет улететь в 11:15, прибытие в Тамбов – в 13:00. В обратном направлении самолет будет отправляться в 08:30. Приземлится в кубанской столице в 10:15.
Как сообщает пресс-служба аэропорта Краснодара, билеты будут стоить от 3 тысяч рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Прямые рейсы из Сочи в Китай запустят уже весной
Пассажиров будут перевозить самолеты вместимостью 345 человек (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»