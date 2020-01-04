На Красной Поляне в Сочи машины эвакуируют круглосуточно

4 Янв. 2020 2020-01-04T12:11:26+03:00

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В связи с началом зимнего курортного сезона и увеличением потока автотранспорта в посёлке Красная Поляна усилена работа ДПС. Также на круглосуточный режим работы переведена служба эвакуации автомобилей.

- Парковать автомобили можно только в специально отведённых местах. Общее количество парковочных мест на территории горнолыжных курортов составляет 4527 машиномест. Если все парковочные места в горном кластере заняты, то въезд может быть временно ограничен. Это касается и внештатных ситуаций, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе города-курорта.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что власти просят воздержаться от поездок на Красную поляну на машинах вплоть до 9 января. Туристам предлагают оставить автомобили на бесплатных перехватывающих парковках. А до Красной Поляны добраться также бесплатно на автобусах или «Ласточках». До Красной Поляны доступен бесплатный трансфер.

ИСТОЧНИК KP.RU