В Краснодаре поезд насмерть сбил 59-летнего мужчину

4 Янв. 2020 2020-01-04T20:06:12+03:00

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Трагедия случилась на перегоне Краснодар-2- Витаминный 4 января. Мужчина переходил железную дорогу и не заметил стремительно приближающийся поезд. Машинист локомотива «Краснодар- Ростов-на-Дону» подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Несмотря на принятые меры, местный житель оказался под многотонным составом.

- Мужчина скончался до приезда скорой помощи. В настоящее время личность погибшего установлена. Им оказался 59-летний житель Краснодара, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что 3 января в Сочи насмерть сбили 90-летнюю женщину. Она переходила дорогу в неположенном месте. Женщина скончалась от полученных травм до приезда скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU