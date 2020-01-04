2020-01-04T20:06:12+03:00
Происшествия

В Краснодаре поезд насмерть сбил 59-летнего мужчину

Местный житель погиб на месте
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Обстоятельства случившегося выясняют правоохранителиОбстоятельства случившегося выясняют правоохранители
Изменить размер текста:

Трагедия случилась на перегоне Краснодар-2- Витаминный 4 января. Мужчина переходил железную дорогу и не заметил стремительно приближающийся поезд. Машинист локомотива «Краснодар- Ростов-на-Дону» подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Несмотря на принятые меры, местный житель оказался под многотонным составом.

- Мужчина скончался до приезда скорой помощи. В настоящее время личность погибшего установлена. Им оказался 59-летний житель Краснодара, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что 3 января в Сочи насмерть сбили 90-летнюю женщину. Она переходила дорогу в неположенном месте. Женщина скончалась от полученных травм до приезда скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре поезд насмерть сбил 59-летнего мужчину
В Сочи распространили экстренное предупреждение по лавиноопасности
В Краснодаре лучшая в ЮФО инвестиционная активность
В Краснодаре завершают модернизацию водопровода по улице Красной
На Кубани построили пять крупных социальных объектов
В Сочи стартовал LiveFest
В Краснодарском крае заработало 64 гериатрических кабинета
На Красной Поляне в Сочи машины эвакуируют круглосуточно
На Кубани модернизируют альтернативные маршруты в сторону Крымского моста
В Сочи насмерть сбили 90-летнюю женщину
В парке «Краснодар» продлили работу фонтанов до 7 января
Вывоз мусора в Сочи обеспечивает новый региональный оператор
Снег и мороз ожидает кубанцев в ближайшие дни
В аэропорту Геленджика открывается маршрут в Москву
Кубанцы возмущены содержанием в неволе краснокнижных лебедей в Абрау-Дюрсо
Из Краснодара можно будет улететь в Тамбов прямым рейсом
Житель Амурской области обворовал магазины в Новороссийске
В Горячем Ключе в горящем доме погиб пенсионер
В новогодние выходные кубанские росгвардейцы раскрывают кражи
В 2019 году на кубанское здравоохранение потратили 3,9 млрд рублей
На Кубани стартовала реализация программы «Земский учитель»