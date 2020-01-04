В Краснодаре поезд насмерть сбил 59-летнего мужчину
Трагедия случилась на перегоне Краснодар-2- Витаминный 4 января. Мужчина переходил железную дорогу и не заметил стремительно приближающийся поезд. Машинист локомотива «Краснодар- Ростов-на-Дону» подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Несмотря на принятые меры, местный житель оказался под многотонным составом.
- Мужчина скончался до приезда скорой помощи. В настоящее время личность погибшего установлена. Им оказался 59-летний житель Краснодара, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.
В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Ранее "Комсомолка" сообщала, что 3 января в Сочи насмерть сбили 90-летнюю женщину. Она переходила дорогу в неположенном месте. Женщина скончалась от полученных травм до приезда скорой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU